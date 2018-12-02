В Барнауле в субботу, 1 декабря, на улице Попова сбили пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Водитель автомобиля в крайнем левом ряду проигнорировал остановку двух автомобилей в соседних рядах перед знаком перехода и продолжил движение. Момент ДТП попал на видео.
"Уважаемые автомобилисты, будете аккуратнее, когда едете в крайних рядах!" — говорится в сообщении паблика.
Комментарии
отобрать у урода права пожизненно!!!
Но взгляд-то пешеходу надо кидать.
Не тратуар ведь.
удивили оба. Сколько таких дтп и ни тем ни другим неймется. останавливаются 2 ряда, ну посмотри ты в сторону третьего! Остановись на 2 секунды! Ну, тебе же проще, чем автомобилю! Водятлу тоже не мешает пару лет без прав походить с ежемесячной ПЛАТНОЙ пересдачей теории. А что, тема. Отбираем права на год и заставляем каждый месяц пересдавать теорию. 1000р - пересдача. Не сдал - продляем срок на месяц. И копилку государства пополним и заставим водителя смотреть по сторонам.
Отличный калым! Если конечно нет скрытых травм...
пешик бесстрашный,у меня на уровне инстинкта в такой ситуации заглянуть за машину прежде чем шагать в неизвестность.Ехал бы тот на 10 км побыстрее и привет,инвалид минимум.
Водитель ему жизнь спас наперед. Теперь он точно будет на дорогу смотреть перед тем как через нее шлепать. Иные считают что по переходу их Бог на руках несет.
Летун, мля! Пешику надо бы обратиться в травмпункт с ушибами и ДТП надлежащим способом оформить, у летуна права-то быстро отберут за ДТП с пострадавшим. Будет ему урок!
"Водитель ему жизнь спас наперед. Теперь он точно будет на дорогу смотреть перед тем как через нее шлепать. Иные считают что по переходу их Бог на руках несет."
Сказал ещё один водятел!
Да еще больше бы капюшон натянул - прям до яик. Яркий пример долболоба, отдавшего свою жизнь и здоровье в руки незнакомому дяде.
Компенсацию с водятла содрать, соразмерно стоимости авто, глядишь, чуток поумнел бы...
Да еще больше бы капюшон натянул - прям до яик. Яркий пример долболоба, отдавшего свою жизнь и здоровье в руки незнакомому дяде.
Долболоб это тот, кто при остановившихся двух рядах в третьем на газ жмет. Тут прям сказочный долболоб, как ему права-то дали, не иначе нас@сал. А если бы там молодая мать с коляской, или бабушка с дедушкой под ручки шли? Нет, Барнаул - город для сильных и молодых! Для резких и шустрых! Старикам, детям, больным, инвалидам, уставшим и невнимательным здесь делать нечего! Ничто не смеет водятлам преграждать дорогу, ведь у них ведро в кредит! Им все должны!
Да уж... как просто люди расстаются со своим здоровьем. Иной раз идешь около здания, задрав голову, чтоб сверху ничего не свалилось и вторым глазом - под ноги палишь, а тут - на проезжей части, морду отвернул, руку к лицу поднял, чтоб не дай бог чо не увидеть страшного,король, блт, дороги. Терминатор фигов.
"Уважаемые автомобилисты, будете аккуратнее, когда едете в крайних рядах!"
Уважаемые пешеходы научитесь соблюдать правила ПДД и грамотно переходить проезжую часть!
Уважаемые руководители администрации г.Барнаула и ГИБДД не воруйте, а направляйте денежные средства которые платят жители г. Барнаула на обустройство безопасных пешеходных переходов ( с нормальным освещением что-бы было видно за километр в любую погоду и днем и ночью ).
Уважаемые сотрудники ГИБДД штрафуйте не только водителей он и пешеходов которые грубо нарушают ПДД и ломятся как "глупые животные" где захотят!
Как заколебали суицидники и их подстрекатели! Водилу порвать! навечно в лагеря!правлишить навечно!, вы что, святые все? Почему никто два пальца розетку добровольно не суёт? Правильно, потому-что ё....нет и отвечать будешь сам за себя, если выжевешь, в чём разница между электричеством и автомобилем при контакте с телом? Хана телу, только с водителя почему то есть спрос а счубайса нет, это не справедливо.