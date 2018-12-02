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Момент наезда на пешехода на переходе в Барнауле попал на видео

, ИА "Амител"
"Уважаемые автомобилисты, будете аккуратнее, когда едете в крайних рядах!" - говорится в сообщении паблика

Фото: кадр из видео

В Барнауле в субботу, 1 декабря, на улице Попова сбили пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Водитель автомобиля в крайнем левом ряду проигнорировал остановку двух автомобилей в соседних рядах перед знаком перехода и продолжил движение. Момент ДТП попал на видео.

"Уважаемые автомобилисты, будете аккуратнее, когда едете в крайних рядах!" — говорится в сообщении паблика. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.12.2018 12:26
месный

отобрать у урода права пожизненно!!!

0  0
2.12.2018 12:32
- гость -

Но взгляд-то пешеходу надо кидать.

0  0
2.12.2018 12:36
- гость -

Не тратуар ведь.

0  0
2.12.2018 12:51
- гость -

удивили оба. Сколько таких дтп и ни тем ни другим неймется. останавливаются 2 ряда, ну посмотри ты в сторону третьего! Остановись на 2 секунды! Ну, тебе же проще, чем автомобилю! Водятлу тоже не мешает пару лет без прав походить с ежемесячной ПЛАТНОЙ пересдачей теории. А что, тема. Отбираем права на год и заставляем каждый месяц пересдавать теорию. 1000р - пересдача. Не сдал - продляем срок на месяц. И копилку государства пополним и заставим водителя смотреть по сторонам.

0  0
2.12.2018 13:01
- гость -

Отличный калым! Если конечно нет скрытых травм...

0  0
2.12.2018 13:24
9

пешик бесстрашный,у меня на уровне инстинкта в такой ситуации заглянуть за машину прежде чем шагать в неизвестность.Ехал бы тот на 10 км побыстрее и привет,инвалид минимум.

0  0
2.12.2018 13:26
- гость -

Водитель ему жизнь спас наперед. Теперь он точно будет на дорогу смотреть перед тем как через нее шлепать. Иные считают что по переходу их Бог на руках несет.

0  0
2.12.2018 14:23
- гость -

Летун, мля! Пешику надо бы обратиться в травмпункт с ушибами и ДТП надлежащим способом оформить, у летуна права-то быстро отберут за ДТП с пострадавшим. Будет ему урок!

0  0
2.12.2018 14:26
- гость -

"Водитель ему жизнь спас наперед. Теперь он точно будет на дорогу смотреть перед тем как через нее шлепать. Иные считают что по переходу их Бог на руках несет."

Сказал ещё один водятел!

0  0
2.12.2018 15:46
Пионер

Да еще больше бы капюшон натянул - прям до яик. Яркий пример долболоба, отдавшего свою жизнь и здоровье в руки незнакомому дяде.

0  0
2.12.2018 15:47
- гость -

Компенсацию с водятла содрать, соразмерно стоимости авто, глядишь, чуток поумнел бы...

0  0
2.12.2018 15:54
- гость -

Да еще больше бы капюшон натянул - прям до яик. Яркий пример долболоба, отдавшего свою жизнь и здоровье в руки незнакомому дяде.


Долболоб это тот, кто при остановившихся двух рядах в третьем на газ жмет. Тут прям сказочный долболоб, как ему права-то дали, не иначе нас@сал. А если бы там молодая мать с коляской, или бабушка с дедушкой под ручки шли? Нет, Барнаул - город для сильных и молодых! Для резких и шустрых! Старикам, детям, больным, инвалидам, уставшим и невнимательным здесь делать нечего! Ничто не смеет водятлам преграждать дорогу, ведь у них ведро в кредит! Им все должны!

0  0
2.12.2018 16:29
- гость -

Да уж... как просто люди расстаются со своим здоровьем. Иной раз идешь около здания, задрав голову, чтоб сверху ничего не свалилось и вторым глазом - под ноги палишь, а тут - на проезжей части, морду отвернул, руку к лицу поднял, чтоб не дай бог чо не увидеть страшного,король, блт, дороги. Терминатор фигов.

0  0
2.12.2018 17:00
- гость -

"Уважаемые автомобилисты, будете аккуратнее, когда едете в крайних рядах!"

Уважаемые пешеходы научитесь соблюдать правила ПДД и грамотно переходить проезжую часть!

Уважаемые руководители администрации г.Барнаула и ГИБДД не воруйте, а направляйте денежные средства которые платят жители г. Барнаула на обустройство безопасных пешеходных переходов ( с нормальным освещением что-бы было видно за километр в любую погоду и днем и ночью ).

Уважаемые сотрудники ГИБДД штрафуйте не только водителей он и пешеходов которые грубо нарушают ПДД и ломятся как "глупые животные" где захотят!

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2.12.2018 17:27
РС

Как заколебали суицидники и их подстрекатели! Водилу порвать! навечно в лагеря!правлишить навечно!, вы что, святые все? Почему никто два пальца розетку добровольно не суёт? Правильно, потому-что ё....нет и отвечать будешь сам за себя, если выжевешь, в чём разница между электричеством и автомобилем при контакте с телом? Хана телу, только с водителя почему то есть спрос а счубайса нет, это не справедливо.

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