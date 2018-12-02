В Барнауле в субботу, 1 декабря, на улице Попова сбили пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Водитель автомобиля в крайнем левом ряду проигнорировал остановку двух автомобилей в соседних рядах перед знаком перехода и продолжил движение. Момент ДТП попал на видео.
"Уважаемые автомобилисты, будете аккуратнее, когда едете в крайних рядах!" — говорится в сообщении паблика.
Комментарии
отобрать у урода права пожизненно!!!
Но взгляд-то пешеходу надо кидать.
Не тратуар ведь.
удивили оба. Сколько таких дтп и ни тем ни другим неймется. останавливаются 2 ряда, ну посмотри ты в сторону третьего! Остановись на 2 секунды! Ну, тебе же проще, чем автомобилю! Водятлу тоже не мешает пару лет без прав походить с ежемесячной ПЛАТНОЙ пересдачей теории. А что, тема. Отбираем права на год и заставляем каждый месяц пересдавать теорию. 1000р - пересдача. Не сдал - продляем срок на месяц. И копилку государства пополним и заставим водителя смотреть по сторонам.
Отличный калым! Если конечно нет скрытых травм...
пешик бесстрашный,у меня на уровне инстинкта в такой ситуации заглянуть за машину прежде чем шагать в неизвестность.Ехал бы тот на 10 км побыстрее и привет,инвалид минимум.
Водитель ему жизнь спас наперед. Теперь он точно будет на дорогу смотреть перед тем как через нее шлепать. Иные считают что по переходу их Бог на руках несет.