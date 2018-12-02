Китайский и американский актер Джеки Чан в своих мемуарах "Never Grow Up" ("Никогда не взрослей") раскрыл скандальные факты из своей биографии, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.
"Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери", — признается 64-летний Чан.
В то же время он пишет, что часто изменял первой жене Жоан Линь с проститутками, а также с актрисой и бывшей "Мисс Азия" Элейн Нг. По его словам, однажды во время ссоры с женой, он схватил их маленького сына Джейси и кинул его через комнату.
Актер сообщает, что долгое время прятал от жены деньги из-за параноидальных мыслей о том, что она живет с ним только из-за его больших гонораров.
Другим плохим поступком он считает то, что на пресс-конференции он назвал свою связь с Нг самой большой ошибкой, хотя актриса была беременна от него.
Со своей первой девушкой, имя которой не приводится, Чан не любил проводить время и не оставался дома, когда узнавал, что она ждет его в квартире.
Чан утверждает, что злоупотреблял алкоголем, часто садился за руль в нетрезвом состоянии и однажды за один день разбил два дорогих автомобиля. Также он неосознанно тратил деньги и делал дорогие экстравагантные подарки. Актер делает вывод, что все его поступки были следствием неуверенности в себе и незрелости.
Комментарии