Предложение Соловьева отменить визы для европейцев высмеяли в Сети

Журналист Владимир Соловьев предлагает России выйти из Совета Европы — это, по его мнению, лучше, чем ждать, когда Евросоюз решит разорвать отношения с нашей страной, пишет "URA.RU".
По мнению Соловьева, России следует также "отменить визы для граждан ЕС".
При этом он считает, что многие "будут горевать по решениям ЕСПЧ" (Европейский суд по правам человека).
Подписчики Соловьева бурно отреагировали на пост: "Главное, вас не выпускать из страны", "Лучше поотбирать у вас визы. Чтобы патриотично сидели на Родине".
Некоторые пользователи вспомнили про дом журналиста в Италии: "Соловьев дачу под Тамбовом покупает?", "Но ведь тогда и Италия отменит визы для россиян. И как же вы будете летать в свой дворец на озере Комо?", "Правильно, Владимир! Нечего вам в Италии делать. Запретите им ездить и сами закройте границы".
Комментарии
Это тот сайт где главред украл 10 лямов, соврала, что она хозяин, и обвинена Австрией в мошенничестве с продажей контрольного пакета пустышки? Истинно либеральный сайт. Нашли на кого ссылаться. АМИК рвется в иноагенты?