В Барнауле разработали концепцию обустройства новогоднего городка на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Площадку обещают сделать интересной для горожан всех возрастов. Городок украсят шестиметровая искусственная ель и праздничная иллюминация. По обе стороны пешеходной зоны установят ледовые фигуры и световые конструкции.
Для детей сделают ледовый лабиринт и две горки.
На пешеходной улице оформят фотозоны, будут предусмотрены точки питания.
Новогодний городок на пешеходной улице не потребует перекрытия движения транспорта, поэтому его можно будет не разбирать до начала таяния снега, отмечают в пресс-центре администрации Барнаула.
Комментарии
И это правильно.
Наконец-то. На Сахарова елке не место! А площадь Свободы, Центральный парк и Мало-Тобольская идеальный вариант. Если решить проблему транспорта мимо Ползунова и стоянки, то получится замечательно.