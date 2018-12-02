Президент России Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров на саммите G20 пообещал помочь в строительстве железных дорог, сообщает "РИА Новости".
Крупнейшая российская компания — РЖД — примет участие в важной для экономики Аргентины инициативе, подчеркнул Путин.
Отмечается, что Россия построит 700 километров железной дороги к Vaca Muerta — месторождению сланца.
Путин также сообщил, что с мая в Аргентине начал работать центр железнодорожной техники, который был создан при поддержке России.
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А потом Вове за деньги россиян снова по губам поводят