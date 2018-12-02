Лучшие десерты и напитки сезона выбрали на "Алтайской зимовке"

В Алтайском крае подвели итоги второго открытого конкурса шеф-поваров, который вошел в программу праздника "Алтайская зимовка", посвященного открытию зимнего туристического сезона в регионе, сообщается на официальном сайте края.
Мастера региона представили работы в двух номинациях: "Лучший десерт "Алтайская зимовка" и "Лучший зимний напиток". Главным условием для конкурсантов стало использование местных продуктов.
Лучший зимний напиток:
1. кафе "Укроп & Гренка" (Алтайский район, село Алтайское), напиток "Счастье не за горами, оно в холмах";
2. ресторан "Таежный" (Белокуриха), напиток "Извар из шиповника";
3. ресторация "Горная аптека" (Барнаул), тонизирующий бальзам на вишневом соке.
Лучший десерт "Алтайская зимовка":
1. дом-ресторан "Ясная поляна" (Барнаул), десерт "Лебединое озеро";
2. долина семейного отдыха "Алтайское Холмогорье" (Алтайский район, село Алтайское), десерт "Снежная чага";
3. Altai Palace Hotel (Алтайский район), десерт Invernada.
Лидером народного голосования стал ресторан "Таежный" (спа-курорт "Кедровый") с десертом "Золото Алтая".
Кулинарное мастерство участников оценили известный московский шеф-повар, телеведущий, фуд-продюсер Василий Емельяненко и бренд-шеф барнаульского дома-ресторана "Ясная поляна" Сергей Тернов. Также в состав жюри вошел основатель Школы барменского искусства MASTERMiX (Барнаул) и президент Барменской ассоциации России в Алтайском крае Андрей Сапсаев.
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