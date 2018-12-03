Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 133 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в пятиэтажном кирпичном доме на улице Никитина. В квартире имеется кухня, три комнаты, сауна, санузел.
Выполнен качественный ремонт. Имеется лифт до подземной парковки.
"В собственности парковка 15,9 квадратных метра, подземный гараж 22,4 квадратных метра с подъемными воротами. Все входит в эту стоимость. Территория огорожена. Зона барбекю", — добавляет автор объявления.
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