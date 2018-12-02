Всероссийское народное онлайн-голосование "Мой любимый музей", организованное при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проходило впервые с 4 по 26 ноября — в нем приняли участие более 1600 российских музеев, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Каждый посетитель портала "Культура.РФ" мог ежедневно голосовать за любимый музей. По итогам голосования Алтайский музей Германа Титова в селе Полковниково занял шестое место.
Победителем народного рейтинга стал музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" (Московская область).
В десятке лидеров также оказались: Музей Победы (Москва), Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" (Санкт-Петербург), Музей-усадьба Сергея Рахманинова "Ивановка" (Тамбовская область), Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (Ростовская область), Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова "Мелихово" (Московская область), выставочный зал "Родина" (Белгородская область), музей-заповедник "Полотняный завод" (Калужская область) и Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская область).
Победителей первого всероссийского народного онлайн-голосования "Мой любимый музей" наградят на официальной церемонии в декабре.
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