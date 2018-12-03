Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин на минувших выходных совершил объезд города и проверил, как выполняются ранее данные им поручения, касающиеся организации работ по уборке снега.
В пресс-центре городской администрации отмечают, что 1 декабря градоначальник побывал во всех пяти районах города.Во время посещения им дворов особое внимание было уделено состоянию крыш и внутридворовых проездов. Ставя задачи главам районных администраций, Дугин подчеркнул, что необходимо активизировать взаимодействие с управляющими компаниями и оперативно реагировать на изменения погоды.
"Снега в этом году много, при этом часто случаются перепады температур. Но вся необходимая работа проводится. Дороги и дворы, которые сегодня успели посетить, находятся в удовлетворительном состоянии, есть возможность проехать транспорту, комфортно жителям. В ближайшие дни, по прогнозу без обильных осадков, постараемся по максиму вывезти собранный снег, зайти с очисткой на удаленные дороги", — отметил градоначальник.
Также Сергей Дугин пообщался с жителями домов, выслушал их пожелания по работе управляющих компаний и поблагодарил дворников за их труд.
Комментарии
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