Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин на минувших выходных совершил объезд города и проверил, как выполняются ранее данные им поручения, касающиеся организации работ по уборке снега.
В пресс-центре городской администрации отмечают, что 1 декабря градоначальник побывал во всех пяти районах города. Во время посещения им дворов особое внимание было уделено состоянию крыш и внутридворовых проездов. Ставя задачи главам районных администраций, Дугин подчеркнул, что необходимо активизировать взаимодействие с управляющими компаниями и оперативно реагировать на изменения погоды.
"Снега в этом году много, при этом часто случаются перепады температур. Но вся необходимая работа проводится. Дороги и дворы, которые сегодня успели посетить, находятся в удовлетворительном состоянии, есть возможность проехать транспорту, комфортно жителям. В ближайшие дни, по прогнозу, без обильных осадков, постараемся по максиму вывезти собранный снег, зайти с очисткой на удаленные дороги", — отметил градоначальник.
Также Сергей Дугин пообщался с жителями домов, выслушал их пожелания по работе управляющих компаний и поблагодарил дворников за их труд.
Комментарии
Отвратительно, на большинстве дорог колея
Горожане могли бы поставить оценку самому оценщику, но они его не избирали...
Ни луж, ни снега- ничё нет!
В самые чистые дворы привозили?
Отличный фон - Дугин о облезший дом!
а может без группы поддержки и камер проехаться по дворам, да на общественном транспорте?
Фотографу большой респект. Фон отличный. Дом не только облезший, он еще является памятником архитектуры, и должен охраняться государством. Почта России испоганила фасад жутким сайдингом. Грязный, погнутый, срамота. Стоит весь "цвет" администрации города и никому дела нет на нарушение закона. Одно проверяют, другого совсем не видят?
3.12.2018 09:38
гость
Дада. рям на трамвае пусть во доры заезжает
1-я фотография зачётная: семеро с ложкой - один с сошкой!