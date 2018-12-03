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Чиновников правительства Алтайского края обучили нормам соответствия антимонопольного законодательства, которых они должны придерживаться в своей повседневной деятельности.
Как сообщили в региональном Министерстве экономического развития, в органах исполнительной власти Алтайского края по поручению президента РФ внедрят антимонопольный комплаенс.
Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — исполнять) — буквально означает действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение. Комплаенс представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам.
Для чиновников провели специальный обучающий семинар по теме "Внедрение в деятельность Правительства Алтайского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)".
В ходе мероприятия были рассмотрены нарушения требований антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и органами местного самоуправления нашего региона, а также были даны методические рекомендации по созданию и организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
В краевом Минэкономразвития акцентируют внимание на том, что данные действия предпринимаются в рамках реализации указа президента РФ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".
Комментарии
Уходит она. Теряем ее. Культуру нашу вместе с русским языком.
Комплаенсы, булинги, каминги, креативы....
Эх, защитить некому, сенаторы...
Обмундсены, драфты
Где русский? Может чинушам егэ сдать?