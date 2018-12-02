В Барнауле в воскресенье, 2 декабря, на остановке на Новом рынке автобус маршрута №17 врезался в троллейбус, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
По словам очевидцев, из-за гололеда автобус не смог вовремя затормозить. Впрочем, по мнению некоторых жителей города, виноваты дорожники. "Это давно должно было случиться, и не раз", — отмечается в комментариях к заметке в паблике.
"Видел я, как он "на посадку" заходил. Смотрю и думаю, не хватит ему полосы, ох не хватит... Баааабах!!! Не хватило", — рассказывает очевидец ДТП.
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