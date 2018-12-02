Барнаульцы жалуются на занесенные снегом светофоры и полосы стоп-линий

Жители Барнаула жалуются на неочищенные после недавнего снегопада дорожные знаки и светофоры, которые создают аварийную обстановку на улицах города, а в некоторых случаях приводят к штрафам, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В частности, к примеру, на Змеиногорском тракте висят инновационные светофоры "угадай какой цвет".
"А там еще и пешеходный рядом. Совсем не чистят. Надо подъехать очень близко, чтобы увидеть, какой сигнал светофора горит. Будьте осторожны! Всем добра", — делятся впечатлениями жители Барнаула.
На перекрестке Попова — Взлетная нет знака "Стоп". "И под снегом не видно полосу стоп-линии. Все заезжают за нее, и скорее всего, получают "письма счастья", — также отмечается в паблике.
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