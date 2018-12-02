В Сети набирает популярность видео с пенсионером из Бийска, которому, судя по всему, журналисты с местного телеканала задали вопрос "нравится ли ему елочка", устанавливаемая в городе.
Сюжет про новогоднюю ель в Бийске вышел в эфир в конце ноября, однако упомянутый дедушка в него не попал даже в "запиканном" варианте. Возможно, потому что затронул острую тему пенсий, или же попросту потенциально мог испортить предновогоднее настроение сидящим у телевизора. Впрочем, другие горожане в сюжет-таки попали.
"Очень хорошая. Очень кудрявая. Очень красивая. Прекрасная", — перечислили попавшиеся журналистам бийчане основные и самые важные характеристики новогодней елочки, которую, как уверена одна из женщин, вскоре еще и наряжать будут хорошо.
В сюжете рассказывают не только про шестиметровую "лесную красавицу", но и сообщают историю ее появления в наукограде. Оказывается, ее привезли из района — подарил мужчина, у которого она росла на участке.
Несколькими днями позже в Сети появилось семисекундное видео, на котором бийский пенсионер отвечает на вопрос про елочку. Скажем так, кудрявая елочка оказалась в жизни мужчины далеко не на первом плане.
Если выражаться цензурно, то ответ пенсионера получился примерно таким: "Пять тысяч за квартиру! На что я живу!!! Ананас без соли доедаю!!! Елочка мне нравится?! Елочка, рябчик, мне нравится???!!!"
В Сети отмечают, что если поначалу это видео воспринимается очень весело, то через несколько просмотров начинаешь понимать, что на самом деле это очень грустно.
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