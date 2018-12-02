Топилин анонсировал эксперимент по сокращению бедности в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в восьми регионах России в 2019 году будут запущены пилотные проекты по борьбе с бедностью, пишет РБК.
По данным Росстата, за чертой бедности в России живут 19,3 млн человек (13,2% населения страны). Согласно недавнему опросу "Левада-центра", за два года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17% до 11%. Тех, кто строит планы на год или два, стало меньше на 2% — было 37%, а стало 35%.
"Мы подготовили первый драфт мероприятий по исполнению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности. Договорились с рядом регионов провести на их территориях эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности", — отметил Топилин.
Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Чиновникам предстоит проанализировать причины бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан.
Ранее сотрудники Института социального анализа РАНХиГС заявили, что в России 22% граждан живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов.
Комментарии
Разве, то Ивановская область и КБР входят в десятку последних по средней зарплате. А остальные - хорошие середнячки! (35 - 40 тыс).