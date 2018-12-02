Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с.
Температура ночью -17…-22, при прояснении -23…-28. Днем -8...-13, в северных и восточных районах до -18. Днем на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -20...-22, днем -13...-15. В конце ночи возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Днем временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица, ветер юго-западный с переходом на западный, 8-13 м/с.
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