Порошенко заявил о планах России захватить Мариуполь и Бердянск

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Funke Media Group заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, пишет РБК со ссылкой на сайт украинского главы.
По словам Порошенко, инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана "расширить оккупацию Украины".
"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", — сказал Порошенко.
Ранее он в интервью Bild заявил, что российские власти намерены захватить всю Украину, и в Киеве видят признаки подготовки наземного вторжения России.
Комментарии