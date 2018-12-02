Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете

На YouTube появилось снятое одним из пассажиров видео инцидента с лидером группы "Чайф" Владимиром Шахриным, произошедшего на борту самолета, пишет "Российская газета".
В воскресенье, 2 декабря, утренним рейсом группа "Чайф" возвращалась из Новосибирска. Неприятности начались еще в аэропорту — "сначала участников коллектива вместе с остальными пассажирами долго морозили в автобусе на взлетном поле", когда при "минус" 25 на улице водитель отказывался закрывать двери автобуса, несмотря на просьбы людей. Объясняя отказ тем, что ждут опаздывающего пассажира. На предложение Шахрина прекратить морозить людей и закрыть двери не реагируя, поясняет портал Е1.
Позже, согласно описаниям очевидца, как только отъехал посадочный трап, "в салоне стало невыносимо жарко — из кондиционеров пошел обжигающий воздух". Бортпроводницы успокаивали пассажиров, заверяя, что кондиционирование вот-вот заработает — как только самолет поднимется в небо, однако вылет откладывали.
Как следует из видео, стюардесса попыталась извиниться перед возмущенными Шахриным и гитаристом группы Владимиром Бегуновым, которые сидели в первом ряду. На что музыкант взрывается: "Почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь".
Через некоторое время к пассажирам все-таки обратился командир экипажа с объяснениями причины инцидента.
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