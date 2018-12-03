Понедельник, 3 Декабрь, 10:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,53
€ 75,75
284710
Обь
92см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Новое заведение откроется на месте ресторана "Цицаки" в Барнауле

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Ресторан грузинской кухни "Цицаки" закрылся весной 2018 года

Фото: vk.com/grill_one

В Барнауле на месте ресторана кавказской кухни "Цицаки" по адресу пр-кт Ленина, 63 откроется еще одна точка сети быстрого питания "Гриль №1". На фасаде здания уже появилась вывеска нового заведения.

Когда откроется новая точка, пока неизвестно. В настоящее время в помещении ведутся ремонтные работы. Отметим, что "Гриль №1" — это сеть быстрого питания, в которой продается шаурма, пицца, китайская лапша. В Барнауле уже работают шесть заведений этой сети: на ул. Антона Петрова, 196а, на ул. Лазурной, 36, на Павловском тракте, 223а, пр-кте Красноармейском, 94а, на ул. Попова, 88а и 88в.

Напомним, что ресторан "Цицаки" закрылся весной 2018 года на ребрендинг. А годом ранее, в 2017 году, заведение было выставлено на продажу за 7,5 млн рублей.

В самом начале работы ресторан предлагал посетителям лучшие образцы грузинской, армянской, азербайджанской кухни, "приготовленные по многовековым традициям". Реклама "Цицаки" гласила, что если гость заказал хинкали, то специально для него будут вручную сделаны тесто и фарш. В первое время работы для того, чтобы попасть в заведение, приходилось бронировать столик заранее.

О том, какие заведения закрывались и открывались в Барнауле в 2018 году, вы можете почитать здесь: Топ ресторанов в Барнауле, которые закрылись в 2018 году и здесь: Топ ресторанов и кафе, которые открылись в Барнауле в 2018 году

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

3.12.2018 09:44
- гость -

Амик,вы через чур сильно стали подражать алтапрессу. Понимаю, что на них можно равняться, но не перегибайте, а. Такие новости не ваша тема

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:13
Эксперты рассказали о правильном расположении гирлянды на елке 0
10:04
В сеть "утекли" характеристики "Яндекс.Телефона" 0
10:00
Золотые руки: выявлены финалисты первого краевого конкурса учителей труда 0
09:48
Стоп-кадр. Новогодняя Елка в Барнауле: начало 1
09:34
Да будет свет: для барнаульцев подготовлен арсенал электротехники 0
09:23
Губернатор и спикер АКЗС поздравили юристов Алтая с праздником 0
09:16
Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление фанатов "Ленинграда" 2
09:07
Алтай потряхивает: в регионе зафиксирован новый подземный толчок 0
08:56
Алтайский край занял 73 место в рейтинге зарплат 7
08:39
Барнаул "встал" в девятибалльных пробках утром 3 декабря 0
08:22
Полмиллиона "тунеядцев" обнаружили в Белоруссии 0
08:18
Как 34-летний автомобиль из Барнаула покорил канадскую автовыставку 0
08:06
Рыжая и прекрасная: фото великолепной актрисы Джулианны Мур 17
07:50
Рокер и потомок Николая II: интересные факты о великом Оззи Осборне 10
07:34
Чиновников Алтайского края научили работать "антимонопольно" 2
07:19
Квартиру с сауной и подземным гаражом продают в Барнауле за 11 млн рублей 0
07:03
Новое заведение откроется на месте ресторана "Цицаки" в Барнауле 1
06:48
Самые удивительные и необычные новогодние елки 3
06:32
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с мороза, снега и метелей 0
06:17
Удовлетворительно: Сергей Дугин поставил оценку очистке дворов в Барнауле 9
06:01
Борьба за экономичного клиента: что происходит на рынке сибирского ритейла 0
23:41
Названо возможное происхождение блестящего предмета на Марсе 2
22:14
Названы соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Евро-2020 0
21:32
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 6
20:16
Канадского бойца госпитализировали после боя с Гвоздиком 2
19:41
Порошенко заявил о планах России захватить Мариуполь и Бердянск 4
19:22
Российский борец через 10 лет получил золотую медаль Олимпиады 2008 года 2
18:44
От -28 до -8: погода в Алтайском крае на 3 декабря 0
18:15
Топилин анонсировал эксперимент по сокращению бедности в России 12
17:49
Алтайский музей Германа Титова вошел в десятку самых любимых музеев страны 0
17:04
"Елочка мне нравится?": бийский пенсионер матом ответил на вопрос о елочке 9
16:28
Барнаульцы жалуются на занесенные снегом светофоры и полосы стоп-линий 0
16:08
Комментатор из Алтайского края Михаил Меламед назван "Новым голосом спорта" 1
15:33
Автобус врезался в троллейбус на остановке в Барнауле из-за гололеда 0
15:11
Разбившимся в ДТП юным спортсменам власти отказались предоставить транспорт 0
14:46
Лучшие десерты и напитки сезона выбрали на "Алтайской зимовке" 0
14:11
Путин пообещал Аргентине помочь в строительстве 700 километров дороги 8
13:51
Новогодний городок обустроят в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской 3
13:21
Предложение Соловьева отменить визы для европейцев высмеяли в Сети 1
12:53
Джеки Чан рассказал, как во время ссоры с женой бросил сына через комнату 0
12:25
Сотни акул оккупировали знаменитый пляж в Тайланде 0
11:45
Момент наезда на пешехода на переходе в Барнауле попал на видео 24
11:21
Лукашенко считает, что Беларусь во главе с ним Западу "абсолютно не нужна" 0
10:42
Россия и Аргентина подписали соглашение в области мирного атома 0
10:17
Захарова ответила на запрет Киева посещать журналистам Крым 4
09:51
Путин отреагировал на сравнение России с "террористическими организациями" 1
09:25
Путин на G20 рисовал схемы, чтобы разъяснить ситуацию в Керченском проливе 0
08:56
Командующего Пятым флотом США обнаружили мертвым в Бахрейне 0
08:44
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма "Хантер Киллер" 2
07:50
Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США 41
07:34
Барнаульцев массово "завлекают" на Трассу Здоровья 10 путевками в Австрию 1
07:19
Почему маршала Ворошилова похоронили возле Кремлевской стены 38
07:03
Двухуровневый пентхаус с террасой и сауной продают в Барнауле за 19,9 млн 2
06:48
Ангельская Люси Лью: фото экзотичной голливудской дивы 1
06:32
Чистые эмоции: дети и их реакция на подарки 0
06:17
Холодно, скользко и снежно: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 декабря 0
06:01
Алтайский край остается аутсайдером по уровню зарплат в Сибири 7
23:34
Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка 0
22:22
Правительство поддержало проект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными 0
21:28
Биоинженер из России создал в США роботов, способных находить рак 0
20:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего 0
19:49
Бежавший из России актер Пашинин разгребает мусор на Украине ради еды 27
19:19
СК начал проверку после отравления школьников крысиным ядом в Казани 0
18:44
От -32 до -13: погода в Алтайском крае на 2 декабря 0
18:02
Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Аляске 1
17:40
Видео из VIP-камеры Цеповяза появилось в Сети: кресла и набор для чаепития 4
17:18
Призыв не пускать на Украину женщин оценили в Совете при президенте России 0
16:46
Трамп прокомментировал смерть Джорджа Буша - старшего 0
16:21
Подросток погиб при прыжке с парашютом на Сахалине 0
15:35
Жителей Алтайского края поздравили с 17-летием партии "Единая Россия" 12
15:01
Джордж Буш - младший подтвердил смерть своего отца 0
14:44
Люди, птицы и Снегурочки: фотографии с "Алтайской зимовки" 0
14:18
Умер бывший президент США Джордж Буш - старший 0
13:34
Алтайский губернатор Виктор Томенко объяснил, зачем он стал единороссом 7
13:22
Жителям Алтайского края напомнили правила поведения на льду 0
12:32
"Еще больше объединит нас": Лоор о вступлении Томенко в "Единую Россию" 4
12:01
Алтайский губернатор Виктор Томенко заявил о вступлении в "Единую Россию" 5
11:42
Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались на саммите G20 0
11:11
Алтайское село несколько дней проведет без воды и света из-за непогоды 1
10:46
Порошенко назвал необходимый уровень минимальной зарплаты на Украине 0
10:24
Опубликованы кадры с российским вертолетом будущего 1
09:42
Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет 1
09:25
Быстрой езде на автомагистралях будут учить в автошколах 0
08:51
Вино и "чебуреки": СМИ рассказали о меню глав государств на саммите G20 0
08:34
Стало известно, когда должна заработать российская база на Луне 1
08:06
66 студентов и аспирантов получат премии от главы Барнаула в 2019 году 0
07:50
Вашингтон-град: интересные факты о столице Соединенных Штатов 2
07:34
Куда сходить в Барнауле в первые зимние выходные 0
07:19
Около 2000 новых случаев ВИЧ выявлено в Алтайском крае с начала 2018 года 1
07:03
Элитную квартиру с камином и видом на заречье продают в Барнауле за 15 млн 0
07:00
Танцы на льду и полеты в небе: чем удивит "Алтайская зимовка" в 2018 году 0
06:48
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 0
06:32
Красотки играют в хоккей: девушки с клюшками 0
06:17
Мороз со снегом, метелями и гололедом обещают в Алтайском крае 1 декабря 0
06:01
Площадь Сахарова закрывают для движения в центре Барнаула на полтора месяца 0
05:07
Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе 1
04:05
Noise MC устроит концерт на Украине, несмотря на запрет властей Киева 0
03:06
В Роскачестве объяснили, как обезопасить аккаунты в социальных сетях 0
02:09
Порошенко рассказал о "двух плохих новостях" для Путина 3
01:09
Опрос: россияне стали терпимее относиться к ВИЧ-инфицированным 0
00:11
Билет на электричку в Москве можно будет "оплатить лицом" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.