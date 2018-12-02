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Названы соперники сборной России по футболу в отборочном турнире Евро-2020

, ИА "Амител"
В Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграет против команд Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

В Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Перед жеребьевкой команды были распределены по семи корзинам в зависимости от выступления в Лиге наций. Все сборные были проранжированы с 1-й по 55-ю при помощи целого ряда критериев (от места в группе и количества очков — до штрафных баллов за желтые и красные карточки и рейтинга УЕФА).

Как сообщает РБК, в отдельную корзину попали полуфиналисты турнира, занявшие первые места в четырех группах сильнейшего дивизиона — Швейцария, Португалия, Голландия и Англия. Остальные команды в зависимости от позиции в сквозном рейтинге Лиги наций были распределены с первой по шестую корзину.

Россия заняла в Лиге наций второе место во второй группе второго по силе дивизиона, пропустив вперед Швецию. В сквозном рейтинге команда Станислава Черчесова заняла 17-е место, попав во вторую корзину вместе с Германией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, Украиной, Данией, Швецией, Австрией, Уэльсом и Чехией. Изначально было известно, что с этими командами россияне в отборочном турнире играть не будут.

По регламенту полуфиналисты Лиги наций возглавили группы А, B, C и D. Команды из первой корзины — Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша — стали "матками" групп E, F, G, H, I и J. Слабейшие сборные, составившие шестую корзину — Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино — при жеребьевке могли попасть в группы F, G, H, I или J. Таким образом были сформированы десять групп по пять и шесть команд в каждой.

При жеребьевке по политическим причинам разводились команды Гибралтара и Испании, Босния и Герцеговина и Косово, Косово и Сербии. Сборные России и Украины, а также Армении и Азербайджана специально разводить не пришлось, поскольку они стали соседями по корзинам. Кроме того, при жеребьевке учитывались ограничения на дальность перелетов.

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Квалификация чемпионата Европы стартует в марте 2019 года. В финальную часть турнира выйдут по два победителя десяти отборочных групп (20 команд), еще четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года в рамках Лиги наций. В каждом из дивизионов четыре лучшие сборные из числа команд, которые не смогли пройти основную квалификацию Евро-2020, сыграют между собой по олимпийской системе.

Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Его матчи примут 12 стадионов, расположенных в 12 городах 12 стран Европы. Чемпионат пройдет, в том числе, и на стадионе "Санкт-Петербург", который примет три матча групповой стадии и одну встречу 1/4 финала.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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