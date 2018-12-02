Названо возможное происхождение блестящего предмета на Марсе

Блестящий предмет, который был обнаружен американским марсоходом Curiosity на поверхности Марса, может оказаться обычным камнем, сообщает "РИА Новости".
Как предположил автор книг о космосе Виталий Егоров, до блеска камень мог отшлифовать ветер на Красной планете. Эксперт отметил, что марсоходы часто сталкиваются с металлическими метеоритами различных размеров.
При этом, по мнению Егорова, они не представляют особого научного интереса, потому что аналогичных объектов хватает и на Земле.
"В случае сегодняшней находки вряд ли это метеорит, скорее просто образец местной породы, отполированный ветром", — отметил Егоров.
Он также сообщил, что уточнить происхождение предмета ученым удастся после "лазерного обстрела образца спектральным прибором ChemCam".
Ранее NASA сообщила о том, что на поверхности Марса был обнаружен неизвестный блестящий предмет, который получил название Little Colonsay (Маленький Колонси). Для установления происхождения предмета ученым нужно будет провести химический анализ.
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