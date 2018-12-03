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В базе не занятых в экономике трудоспособных белорусов оказались порядка 500 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Sputnik Беларусь" и министра труда и соцзащиты республики Ирину Костевич.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко уже сообщал, что в республике около полумиллиона человек трудоспособного возраста не работают, при этом среди них есть и те, у кого проблемы с законом. Согласно информации Белстата, общая численность населения страны по состоянию на текущий год — около 9,5 миллиона человек.
База данных заработала с первого декабря. Костевич рассказала, что белорусы смогут узнать о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг страны. Со следующего года неработающие граждане будут платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду. Раньше для этого предоставлялись госсубсидии. Если человек работает, но все равно оказался в базе, его могут удалить из нее после предъявления доказательств о трудоустройстве.
"Применяется индивидуальный подход. А база данных всего лишь позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы", — цитирует агентство слова Костевич.
В начале года Лукашенко подписал декрет, который отменяет обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей Белоруссии платить специальный сбор, введенный в 2015 году и в просторечии получивший название "налог на тунеядцев".
С первого января нового года неработающие трудоспособные белорусы будут обязаны оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости.
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