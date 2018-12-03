Фото: sibkray.ru
Заторы в девять баллов образовались на дорогах Барнаула утром в понедельник, 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, наиболее загруженными оказались Павловский тракт в районе пересечений с улицами Просторной и Попова, а также от перекрестка с улицей Малахова до Фурманова, проспект Ленина на отрезке от Северо-Западной до Кулагина, проспект Красноармейский на участке от пересечения с Партизанской до площади Победы и улица Молодежная от перекрестка с переулком Ядринцева до проспекта Комсомольского. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.
Также пробки наблюдаются на отдельных участках улиц Юрина, Попова, Георгиева, Власихинской, Кутузова, Советской Армии, Матросова, Гоголя, проспектов Строителей и Калинина.
Кроме этого, в городе произошло четыре ДТП: на улице Антона Петрова, на Павловском тракте рядом с улицей Георгиева, на перекрестках Малахова — Власихинская и проспект Красноармейский — Партизанская.
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