Фото: estimatica.info
Северные области, Дальний Восток и Москва возглавили рейтинг регионов РФ с самыми высокими зарплатами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования заработков в регионах страны в 2017 году.
При составлении рейтинга учитывалась доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и ниже 15 тысяч рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
Сообщается, что зарплата более 100 тысяч рублей (за вычетом НДФЛ) в стране у 4,4% трудоустроенных граждан. Данный показатель за год вырос на 0,3%.
Лидером по доле высоких зарплат стал Ямало-Hенецкий автономный округ. Там свыше 100 тысяч рублей получают более 27% работников, годом ранее показатель составлял 24%.
На втором месте Чукотка (26%), на третьем и четвертом — Hенецкий АО и Магаданская область соответственно.
Год назад замыкала топ-3 Москва, однако в этот раз она сместилась на пятое место с результатом в 17,6%.
Самая низкая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Республике Адыгея (0,59%).
В среднем по России зарплата среднестатистического работника варьируется от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.
Алтайский край попал на 73 строчку рейтинга с результатом в 0,75% (столько людей в регионе зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц). При этом доход менее 15 тысяч рублей у 42,3% населения региона. Половина жителей края получают зарплату в диапазоне от 11 до 26 тысяч рублей.
По данным агентства, вскоре уровень зарплат должен повыситься.
"Стоит отметить, что в 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. <...> [В этом] году МРОТ повышался дважды. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшение уровня зарплат в этой связи продолжится и в 2019 году", — цитирует РИА Новости специалистов.
Комментарии
Ёлочка Наша им сволотам всё не нравица!
...нам нужно ...чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали (c)
3.12.2018 08:59
- гость -
Ёлочка Наша им сволотам всё не нравица!
3.12.2018 09:06
- гость -
уже чувствуем... В районе поясницы. чуть ниже.
- Последний х-н без соли доедаем!
- Держитесь, здоровья вам, и хорошего предновогоднего настроения!
3.12.2018 09:29
гость
Ну да, ведь после нового года держаться придется еще сильнее...
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