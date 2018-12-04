Чуть меньше месяца остается до долгожданного праздника — Нового года. У многих из нас эта ночь ассоциируется с чудесами и временем, когда исполняются все желания. Особенно ярко волшебство этого праздника ощущается в детстве. Редакция Amic.ru решила поделиться с вами своими новогодними детскими фото и воспоминаниями.

Вы тоже можете прислать свои фотографии к нам в редакцию по адресу news@amic.ru с пометкой "Мое новогоднее фото", и мы выставим их на нашем сайте в канун Нового года 2019.

Оксана Бассауэр, главный редактор Amic.ru

На фото мой первый костюм — снежинка (неожиданно, не правда ли?). Почему-то мне так вспоминается, что этот костюм надевали все девочки нашего подъезда в разные годы. Вот и я в нем дебютировала. А бусы на мне из стеклянной гирлянды елочной. Помню из того Нового года огромный, как мне тогда казалось, красный пакет и запах мандаринов из него.

Елена Лепезина, заместитель главного редактора по интернету Amic.ru

У меня не сохранилось детских фотографий с Нового года. Но воспоминания об этом празднике самые волшебные. Это ощущение волшебства возникало уже в середине декабря и нарастало с каждым днем. Вот папа принес домой пушистую красавицу-пихту, всю в инее и снегу, и она лежит несколько часов в большой комнате — оттаивает, распрямляя веточки-иголочки, а мы с братом забираемся между веток и представляем себя в настоящем лесу. Вот наряжаем елку, а потом каждый вечер включаем гирлянды и снова попадаем в сказку. Отдельная волшебная история — новогодние костюмы. В моем детстве их не покупали, а шили мамы. Как правило, поздно вечером. И вот ты просыпаешься утром, а у тебя сказочный наряд, украшенный блестящей мишурой и новогодним дождиком, и ты на весь день словно переносишься в другую реальность. Я и сейчас по-прежнему жду Новый год с ожиданием большого чуда и верю, что если очень-очень захотеть, то загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся.

Екатерина Кузнецова, руководитель проектов Amic.ru

Это был Новый год 1991-го. Мне 4, и это мой первый утренник в детском саду. Подготовка к этому событию была длительная и объединяла всех неравнодушных родственников. Дефицит сказывался на всем: дедушка принес белоснежную сетку для фильтрации с завода (РТИ), бабушка отрезала от своего свадебного платья пайетки, а мама шила платье снежинки уже в ночи... В итоге получился шедевр!!! А уже с утра я познала фразу "Красота требует жертв!" — платье было, мягко говоря, для ребенка не очень удобным, в нем было жарко и как-то некомфортно... Я держалась стоически, всплакнув уже только перед общим фото. Платье до сих пор со мной, бережно хранится в чемодане с реликвиями нашей семьи из "того времени", по мне — достойный экспонат для музея 90-х.

Александра Черданцева, редактор отдела Политика Amic.ru

От детских новогодних утренников у меня осталось только одно особое воспоминание. Все костюмы мне шила мама. В селе, где мы тогда жили, да еще в 90-е годы не было никаких магазинов с костюмами. Да и денег у родителей-бюджетников тоже не было. А потому мама шила или перешивала из своих вещей. Однажды я пошла на утренник в прекрасном платье принцессы, которое когда-то было маминым свадебным платьем. А на фото Красная шапочка.

Александр Шелягин, старший редактор службы новостей Amic.ru

В детстве Новый год действительно дарил сказку и вызывал настоящий трепет — елка, подарки, ощущение праздника. С годами это ушло. Видимо, понимание, что Деда Мороза не существует, стало слишком большим душевным грузом.

Вячеслав Кондаков, редактор-корреспондент Amic.ru

В Деда Мороза я перестал верить еще в 6 или 7 лет. Помню, как-то в канун праздника я обнаружил в шкафу книгу сказок, о которой так долго мечтал. Говорить родителям о находке я не стал. В новогоднюю ночь, вручая книгу сказок, папа мне сказал, что это подарок от Деда Мороза. Сам же Дедушка якобы отправился на своих летающих санях к моему другу, живущему в нескольких домах рядом. Я, конечно, понимал, что никаких чудо-саней, бородатых волшебников не существует. Только в кино. Его, кстати, я на новогодние праздники всегда и смотрел. Это было, пожалуй, главным моим занятием в бесконечно длинные выходные помимо общения с родными и близкими. Даже сейчас, перешагнув порог 30 лет, я верен традициям и перед Новым годом пересматриваю главные праздничные фильмы: "Крепкий орешек", "Чужие", "Гремлины", "Властелин колец" и другие.

Олеся Пастухова, редактор-корреспондент рубрики Афиша Amic.ru

Новый год всегда был для меня семейным, теплым праздником. Но со мной часто происходили казусы, которые я со смехом вспоминаю до сих пор. Однажды перед Новым годом папа построил для меня горку возле дома. Я была просто в восторге! И, конечно же, меня было не оторвать от нее. Уже поздно вечером, когда папа зашел в дом, а я все не могла накататься, я решила, что подниматься на горку по лестнице для слабаков, и я сделаю это прямо по льду. Естественно, я себя переоценила, и всю новогоднюю ночь я щеголяла с огромным фингалом на щеке. Но это обстоятельство нисколько не испортило мне праздничное настроение, и Новый год был отпразднован отлично.

Екатерина Смолихина, фотокорреспондент

Обожала в детстве ставить ёлку, украшать ее, чудес не ждала, а вот интересные фильмы и мультфильмы, которые должны были показывать по телевизору — это было все.

Марина Хавило, корректор

Новый год в детстве — нетерпеливое ожидание — "когда же, ну когда?", запах хвои на всю комнату, играющая с мишурой кошка, коробка с конструктором под ёлкой, салатов едва ли не больше, чем тебе лет, сладкие подарки с маминой работы, с папиной работы, от бабушек-дедушек… То есть от Деда Мороза, конечно, он просто щедрый. Вспоминается утренник в детском саду, где половина девочек — снежинки, половина мальчиков — рыцари, бас Деда Мороза поистине чудом перекрывает шум голосов, воспитательницы утягивают в хоровод, а за окном тихонько кружится пушистый снег.

Алена Гросс, специалист по работе с социальными сетями

Новый год — это лучшее время для того, чтобы побыть со своей семьей. Любимые фильмы, ёлка, горячий чай и родные люди рядом — идеальный рецепт Нового года.

Константин Причиненко, технический директор Amic.ru

В детстве Новый год был для меня чем-то особенным: подарки под елкой, пушистый снег и праздничные забавы — это было моим любимым временем. Сейчас все изменилось и это просто повод собраться с коллегами и поесть дома вкусной еды.

Ася Хлыновская, заместитель главного редактора по радио

Новый год для меня — особенный праздник. Родители всегда создавали волшебство. Когда я и сестры учились в школе, мы продолжали верить в Деда Мороза. Ведь даже в сложные для страны и семьи времена он приносил нам под ёлку совершенно потрясающие подарки! Очень благодарна родителям за умение создавать чудо. Новый год для меня и сейчас — самый любимый и долгожданный праздник!

Екатерина Савина, редактор Службы Новостей "FM-Продакшн", ведущий программ Ретро FM, Радио Шансон

Для меня празднование Нового года всегда ассоциировалось с приятными хлопотами. С детства родители учили меня готовить вкуснейшие блюда, по-особенному наряжать елку и делать подарки своими руками. Поэтому до сих пор перед празднованием Нового года включается экстра-режим "УСПЕТЬ ВСЁ", а утром 31 декабря я уже начинаю отдыхать и радоваться празднику.

Кирилл Красько, журналист диктор

Никогда не верил в Деда Мороза. Хотел только, чтоб это всё скорее закончилось...