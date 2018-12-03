Иллюстрация: seishub.ru
Очередное землетрясение произошло в Горном Алтае ранним утром в понедельник, 3 декабря.
Согласно информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок был зафиксирован в 303 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Сейсмическое событие произошло в 06:03 по местному времени. Интенсивность колебаний в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.
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Отметим, что на прошлой неделе в Горном Алтае в этом районе сейсмической активности было зафиксировано несколько подземных толчков.
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