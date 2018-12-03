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Специалисты рассказали, как нужно расположить гирлянду на новогодней елке. В преддверии 2019 года самым удачным вариантом окажется вертикальное размещение праздничных огней, пишут "Актуальные новости", ссылаясь на дизайнера Франческо Билотто.
По его словам, привычное "обертывание" елки в грядущем году утратит свою актуальность, а новый подход сделает вид ели привлекательнее. Таким образом, гирлянду надо разместить так, чтобы огни следовали от верхушки дерева к нижней части. Шары и игрушки советуют располагать внутри веток, чтобы они могли отражать свет.
Подчеркивается, что новый способ также упростит "демонтаж" елки в январе, поскольку снимать вертикальную гирлянду проще. Также этот способ не приведет к такому активному осыпанию иголок.
Комментарии
ура товарищи! главная проблема решена!! теперь вперед в светлое будущее!!!
я пойду работать ТАКИМ экспертом - еще и деньги за ЭТО получать