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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер регионального парламента Александр Романенко поздравили юристов с профессиональным праздником, который отмечается 3 декабря.
"Уважаемые юристы! Поздравляем вас с профессиональным праздником! В современном мире ни одна сфера деятельности не обходится без юридического сопровождения. Судьи, приставы, адвокаты, нотариусы, сотрудники прокуратуры, следственных органов, полиции — далеко не полный список представителей этой многоликой профессии. Всех юристов объединяет сложный и ответственный труд, направленный на защиту прав, свобод и интересов граждан", — цитирует слова поздравления пресс-служба главы региона.
Также Томенко и Романенко выразили уверенность в том, что ответственная гражданская позиция и добросовестный труд юристов всегда будут служить обеспечению законности и справедливости.
Резюмируя, губернатор и спикер АКЗС добавили: "Желаем вам новых успехов, здоровья, счастья и благополучия".
Комментарии
А судьи кто?.....Еще стало актуальнее.Про адвокатов молчу.Как в анекдоте "вышли сало,здравствуй мама"В деньгах запутались до беспредела.