Фото: trashbox.ru
Интернет-магазин "М.Видео" по ошибке опубликовал фото и характеристики "Яндекс.Телефона", презентация которого состоится 5 декабря. Об этом пишет РИА Новости.
Позже страница была удалена, но информация о ней осталась в кэше Google.
Согласно этим данным, телефон будет оснащен 5,35-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней. В устройстве присутствует NFC модуль.
Стоить "Яндекс.Телефон" будет 17 990 рублей.
На гранях аппарата расположены качелька громкости и кнопка выключения, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также USB Type-C.
Сзади у телефона будет пластиковая крышка, двойная камера и логотип "Яндекса".
Комментарии
Сделано в Китае?
3.12.2018 10:13
Гость
а есть варианты?
сейчас все в Китае делается.
цена за такие характеристики завышена
надо было делать 2 версии - одну для масквы, за 30-50 тыр
и более простую для депрессивного алтая - за 8 тыр
а 18 тыр - ниачом
А в чем кайф от обладания таким телефоном? Он не хуже и не лучше, чем остальные. И не дешевле.
А в чем кайф от обладания таким телефоном? Он не хуже и не лучше, чем остальные. И не дешевле.
Как в чем, на нем написано yandex))) за огрызок же платят в три раза больше чем он стоит, а тут запросы по скромней
Сборка от яндекса, а производство деталек чьё???