Фото и видео: 86.мвд.рф
Полицейские в Сургуте задержали двух девушек из Алтайского края, которых уличили в занятии проституцией.
Как сообщили в управлении МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, правоохранители провели рейд в одной из саун города.
"Стражи порядка задержали гражданок, оказывавших интим-услуги. Установлено, что жрицы любви для поиска клиентов оставляли визитки с номерами своих телефонов в различных саунах города. Известно, что девушки 1991 и 1999 годов рождения приехали с Алтайского края. От своих близких такой род деятельности скрывали, говоря, что работают вахтовым методом в одной из организаций Сургута", — добавляют в ведомстве.
В отношении девушек составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", проводится проверка.
Комментарии
Ударные вхтовички!)))
Давно пора узаконить. И качество сервиса повысилось бы, и налог в казну
Мамке горе то како
А за 15 тыс продаваться лучше? Позор ВВП!
Где ж за 15 то.у нас бодро стригут а в сургуте тем более.вот и выбирают не за 15 в месяц продавцом сидеть а за день на севере срубить
Что они там настригут? Большую часть мамка заберет. Настригут если только к мэру вхожи либо депутату какому.
Правительство граждан имеет по полной и ничего, а тут девушек сразу в преступниц записали!
3.12.2018 12:11
- гость -
пополам у них выручка.мамка заберет...лепишь тут.в барнауле с 4-5 клиентах 5-6 тыщ ей выйдет за смену.в сургуте надо полагать раза в два побольше.
ну с нового года у дамочек будет возможность платить налог 4%, как самозанятые, и спокойно работать)
Нет работы в барнауле вот молодые девки на понель и побежали . Возраст 27-19 ...