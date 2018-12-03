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Выборы 2018

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

Если бы зарплата превысила 200 тысяч в месяц, то это было б счастье...

От 500 тысяч и выше — вот моя мечта

Мне для счастья хватило бы и 100-150 тысяч рублей в месяц

Думаю, что я был(а) бы счастлив(а) при зарплате от 70 до 100 тыс. рублей

Меня бы осчастливила зарплата от 50 до 70 тысяч рублей

Состояние стабильного счастья ко мне пришло бы и при зарплате от 30 до 50 тысяч рублей

Да даже 25 тысяч в месяц — и то уже счастье

Деньги? А что это такое?