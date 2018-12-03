Фото: cdn.vox-cdn.com
Работы на Большом адронном коллайдере остановили на два года, чтобы модернизировать установку и повысить светимость коллайдера. Об этом сообщает N+1.
Сейчас на коллайдере завершен так называемый "второй сезон" работ. Эксперты провели ряд серьезных экспериментов, включая длительные — трехдневные — столкновения ядер свинца.
После модернизации появится возможность проводить еще более серьезные эксперименты, для которых сейчас не хватает производительности. Для коллайдера изготовят и установят новые магниты, улучшат электропитание.
Предполагается, что после модернизации БАК будет работать в течение трех лет в условиях высокой светимости. По мнению ученых, это позволит получить значительные результаты в новых экспериментах.
Комментарии
Дык и не нужен этот каллайдер - храм там разместить, а протоны до сверхсветовой скорости можно и кадилом разгонять....