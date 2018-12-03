Фото: barnaul.org
Более 2000 кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря, сообщает пресс-центр городской администрации.
"В минувшие выходные на дорогах Барнаула работало до 186 единиц техники в сутки. В ночь со 2 на 3 декабря МБУ "Автодорстрой" задействовало 98 спецмашин: из города вывезли 2039 кубометров снега, использовано 190 тонн реагентов", — отмечают в мэрии.
В понедельник на уборку дорог от снега вышло 69 единиц техники.
Снегоуборочная техника работает на всех проспектах и площадях города, вывоз снега продолжается с проспектов Калинина, Строителей, улиц Аносова, Жасминной, Малахова, Павловского тракта. Грейдер работает на проспекте Космонавтов на участке от улицы Попова до Гоньбинского тракта.
Городские дорожники призывают автомобилистов быть осторожными на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
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