Фото: izvmor.ru
Полиция задержала подозреваемого в открытом хищении куртки — преступление было совершено в одном из кафе города-курорта Белокуриха.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью 20-летний житель села Макарьевка на глазах у другого посетителя открыто похитил чужую куртку стоимостью около 5000 рублей.
"Молодой человек сначала надел свою куртку, а поверх нее чужую. После чего скрылся", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Личность подозреваемого была установлена сотрудниками угрозыска. Похищенную куртку изъяли по месту жительства задержанного.
По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.
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