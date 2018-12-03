Фото: expertrt.ru
В России вскоре начнут разрабатывать сотовую связь нового поколения — 5G. Об этом пишет "Российская газета".
Сообщается, что заявки на разработку подали уже три оператора.
По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, данные заявки будут рассмотрены государственной комиссией на предстоящем заседании.
После одобрения планируется проведение аукциона для покупки заявленных частот.
Предполагается, что пилотное тестирование начнется в 2020 году, а к 2024 году связь 5G будет доступна по всей России.
Издание отмечает, что в 2018 году 5G уже тестировали в московском Сколково и петербургском Эрмитаже.
Комментарии
Дык вроде тп-линк по вайфаю на смарт тв уже 5g гонит