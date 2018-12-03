Создание идеального интерьера квартиры — процесс непростой, но намного более доступный, чем кажется на первый взгляд. Все можно организовать своими силами — достаточно просто быть влюбленным в квартиру и знать пару важных моментов.
Для простоты понимания будем разбираться на реальном примере — двухкомнатной квартире с зоной кухни в жилом комплексе "ДЖАЗ", расположенном по адресу ул. Молодежная, 136.
Оформляем прихожую
Как говорится, "театр начинается с вешалки", а ваша квартира — с прихожей. Правильно оформив это помещение, вы создадите удивительную, теплую атмосферу с первых шагов в дом. Интерьер прихожей задает тон всему дизайну квартиры, а значит, здесь особенно важно оптимизировать пространство.
Естественных источников света в прихожих нет, поэтому необходимо уделить должное внимание искусственным способам освещения.
Используйте настенные светильники, бра или люстры: приглушенное освещение создаст уют и визуально расширит помещение. Зеркала на стенах при таком освещении создадут иллюзию бесконечного пространства.
Лишнего места в прихожих не бывает, а значит, элементы мебели должны быть максимально функциональными: совмещенные вешалки с консольными тумбами наводят порядок, придают стильный и гармоничный вид.
Во взятой квартире прихожая имеет площадь 3,6 кв. метра, благодаря своей форме, максимально эргономична и удобна.
Создаем гостиную
Совмещение гостевой комнаты с зоной кухни уже не кажется каким-то удивительным решением — оно удобно и давно востребовано множеством жителей. Гостиная в квартире ЖК "ДЖАЗ" площадью 14,3 кв. метра — помещение, в котором легко провести зонирование без потери уюта и функциональности.
Деление на функциональные зоны происходит, в первую очередь, за счет мебели. Четко выделенная зона готовки связана с зоной отдыха промежуточным пространством — обеденной зоной.
Дополнительное зонирование создается освещением. В зоне приготовления пищи источники света располагаются в местах максимальной активности, а именно в зоне мойки, разделки и варочных поверхностей. В обеденной зоне используются точечные светильники или люстры, который выделят стол, а регулируемая яркость освещения поможет создать интимную атмосферу для романтического ужина. Зона отдыха с диваном и телевизором чаще всего располагается у окна — естественного источника света, искусственное освещение реализуется за счет люстр или бра, с возможностью изменения направления светового луча.
Цветовая гамма выбирается в светлых и теплых тонах, что благоприятно влияет как на отдых, так и на принятие пищи.
Организуем спальню
В организации пространства спальни желательно быть сдержанным, ведь главная функция этой комнаты — сон и отдых. Обилие мебели или декора может дать обратный эффект.
Удобство обустройства спальни можно перенять у оформителей топовых отелей: они используют максимально комфортные и эффективные решения.
Для экономии пространства используйте эргономичные и скрытые системы хранения. Встроенная мебель разгрузит комнату визуально и фактически, а задействуя подвижную мебель, вы добьетесь повышения функционала и обновления интерьера каждый день.
Подбирайте кровать с массивным изголовьем — пусть часть мебели станет настоящим арт-объектом в вашей квартире. Можно поступить и проще: на стену у изголовья нанесите рисунок. Так вы избавитесь от скучных белых стен и создадите уникальное решение.
Планировка, о которой мы говорим, имеет спальню 10,7 квадратных метра почти квадратной формы. Такая форма идеальна для организации спального места. Важно, что гостиную и кухню объединяет большая лоджия, которая создаст дополнительную защиту от городского шума и откроет дополнительный доступ к комнате.
С использованием этих советов у вас получится обустроить функциональный и уютный интерьер в квартире жилого комплекса "ДЖАЗ" или в уже имеющемся жилье.
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