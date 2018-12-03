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Эксперты назвали российскую сборную по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира Евро-2020. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на спортивных аналитиков.
По их словам, команде повезло, но при этом не стоит уповать на случай.
"Сборная уже давно приучила нас к тому, что не стоит высчитывать никаких закономерностей в связи с соперниками, всё зависит только от нас", — цитирует газета слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова.
Издание напоминает, что команда под руководством Станислава Черчесова по итогам жеребьевки вошла в группу вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
Больше всего опасения вызывают бельгийцы, завоевавшие бронзу на мундиале. При этом россияне могут обыграть остальные сборные и выйти на второе место.
Также аналитики советуют не сбрасывать со счетов шотландцев, хотя они еще ни разу не выходили в плей-офф крупных международных турниров в текущем веке.
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