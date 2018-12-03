Фото: gorod55.ru
Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в разбое и уничтожении чужого имущества — жертвой преступления стала интернет-знакомая мужчины.
Как сообщили в краевой прокуратуре, неоднократно судимый рубцовчанин в социальных сетях познакомился с женщиной, проживающей в краевой столице.
"После непродолжительной переписки по его приглашению она приехала в Рубцовск. Находясь на съемной квартире, мужчина, угрожая потерпевшей применением насилия, опасного для жизни и здоровья, достал пневматический пистолет, передернул затвор, приставил его ко лбу женщины и потребовал передать принадлежащие ей золотые изделия. Последняя передала злоумышленнику золотые кольца, серьги, цепь и браслет. После этого обвиняемый забрал у нее телефон, чтобы она не позвонила в полицию, и с силой ударил его об пол, разломив пополам", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Потерпевшей в результате хищения ювелирных изделий был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 45 тысяч рублей, а в результате уничтожения телефона ей причинен материальный ущерб на сумму 7,5 тысячи рублей.
Ювелирные изделия возвращены потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии