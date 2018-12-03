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Порошенко вновь пожаловался на нежелание Путина говорить с ним по телефону

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что с украинской стороны был запрос о телефонном разговоре Порошенко с Путиным

Фото: gosindex.ru

Украинский лидер Петр Порошенко в интервью France 24 в очередной раз сообщил о неудачной попытке связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Украины заявил, что готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.

Порошенко считает, что своими действиями в Керченском проливе Москва грубо нарушает нормы международного права.

"Безотлагательное требование всего мира — немедленно освободить украинских моряков и корабли", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал о запросе украинской стороны о телефонном разговоре глав двух стран, однако беседы не состоялось.

Ушаков объяснил, что при подготовке таких контактов учитывается ряд факторов, включая совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которые ставят стороны. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", — заявил тогда помощник президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о словах Порошенко насчет запроса на разговор с Путиным, заявлял, что никаких телефонных контактов двух президентов не было.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.12.2018 12:25
Вах

Некогда нашему пустые разговоры вести, он о народе думает, ночами не спит...

1  0
3.12.2018 12:32
- гость -

Пираты Азовского моря, 33 мертвеца и бутылка рома эгей!

0  0
3.12.2018 12:40
- гость -

у путина баланс на сотовом по нулям, цены на нефть упали

1  0
3.12.2018 12:48
- гость -

Да и правильно, о чем можно с идиотами разговаривать.

0  0
3.12.2018 12:54
- гость -

Этот много чего боится - разговаривать с Порошенко по телефону, называть Навального, соблюдать Конституцию, выражать интересы населения страны и т.д. и т.п.

1  0
3.12.2018 13:12
Жоржик

Разговаривать можно с президентом страны, который может самостоятельно принимать решения. А порошенко - кукла в чужих руках, кому он нужен, время на него только тратить.

0  0
3.12.2018 13:17
- гость -

Не, ну наш чем не кукла в руках олигархов - ведь он их интересы выражает, а не народа - так Вы мыслите, Жоржик?!

0  0
3.12.2018 13:55
Жоржулетке


Разговаривать можно с президентом страны, который может самостоятельно принимать решения.

Помню, как обычный швейцарский клерк заставил Путина прекратить наступление на востоке Украины. С - самостоятельность.

0  0
3.12.2018 14:03
- гость -

Приличные люди хрюканье не понимают

0  0
3.12.2018 14:10
- гость -

14:03 Намекаете, что украинцы -свиньи???

0  0
3.12.2018 14:15
- гость -

3.12.2018 14:10
- гость -
Не украинцы, а конкретный Петро Алексеевич.

0  0
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