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Украинский лидер Петр Порошенко в интервью France 24 в очередной раз сообщил о неудачной попытке связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Украины заявил, что готов к телефонному разговору в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.
Порошенко считает, что своими действиями в Керченском проливе Москва грубо нарушает нормы международного права.
"Безотлагательное требование всего мира — немедленно освободить украинских моряков и корабли", — подчеркнул украинский президент.
Напомним, ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал о запросе украинской стороны о телефонном разговоре глав двух стран, однако беседы не состоялось.
Ушаков объяснил, что при подготовке таких контактов учитывается ряд факторов, включая совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которые ставят стороны. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", — заявил тогда помощник президента.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о словах Порошенко насчет запроса на разговор с Путиным, заявлял, что никаких телефонных контактов двух президентов не было.
Комментарии
Некогда нашему пустые разговоры вести, он о народе думает, ночами не спит...
Пираты Азовского моря, 33 мертвеца и бутылка рома эгей!
у путина баланс на сотовом по нулям, цены на нефть упали
Да и правильно, о чем можно с идиотами разговаривать.
Этот много чего боится - разговаривать с Порошенко по телефону, называть Навального, соблюдать Конституцию, выражать интересы населения страны и т.д. и т.п.
Разговаривать можно с президентом страны, который может самостоятельно принимать решения. А порошенко - кукла в чужих руках, кому он нужен, время на него только тратить.
Не, ну наш чем не кукла в руках олигархов - ведь он их интересы выражает, а не народа - так Вы мыслите, Жоржик?!