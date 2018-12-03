Лыжный сезон на "Трассе здоровья" открыли в Барнауле: обзор Instagram

Фото: из соцсетей
2 декабря в Барнауле официально открыли лыжный сезон на "Трассе здоровья". Организатором мероприятия традиционно выступила компания "Мария-Ра", которая вместе с другими партнерами подготовила специальную программу. Также на трассе любители здорового образа жизни могли традиционно перекусить горячими закусками и отведать горячего чаю. Как прошло любимое для многих мероприятие — смотрите в нашем обзоре соцсетей.
Кроме того, 2 декабря состоялся финал акции "Стартуй в Барнауле, финишируй в Австрии", где каждый посетитель "Трассы здоровья", сбросивший чек в лототрон на 5 км "Трассы здоровья", мог выиграть одну из 10 путевок в Австрию. Розыгрыш путевок состоится 3 декабря в 21-00 на телеканале Катунь 24.
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