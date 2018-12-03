Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Праздник "Алтайская зимовка" состоялся в Алтайском крае на минувших выходных. Главная площадка праздника в этом году впервые расположилась в туркомплексе "Бирюзовая Катунь". 1 декабря здесь состоялось торжественное открытие зимнего туристического сезона.
Гостей, помимо красивого горного пейзажа, ждала ярмарка ремесленников, большой каток, различные фотосессии с животными и выступления спортсменов-мотопарапланеристов.
2 декабря "Алтайская зимовка" продолжилась в заказнике "Лебединый", куда на незамерзающее озеро прилетают зимовать птицы. Особое место среди них занимает лебедь-кликун — символ праздника. Численность зимующих лебедей увеличивается с каждым годом, и сегодня на озере их уже около 700 особей.
В целом все площадки праздника "Алтайская зимовка" посетили 16,5 тысяч человек.
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