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Возобновлена работа шахты Зареченского рудника в Алтайском крае — накануне здесь произошло задымление и была проведена эвакуация горняков.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального главка МЧС, в ночь на воскресенье в шахте рудника произошло задымление из-за короткого замыкания. В итоге было эвакуировано 30 горняков.
Затем шахту провентилировали. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас на объекте возобновлены работы.
Зареченский рудник принадлежит ОАО "Сибирь-Полиметаллы", являющемуся дочерним предприятием Уральской горно-металлургической компании.
Комментарии
Ну вот...а говорят что в крае нет природных ресурсов...врут