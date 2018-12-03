Фото: 30.rs.gov.ru
Алтайская поэтесса Людмила Свирская, проживающая в Чехии, победила в турнире поэтов в рамках проходящего в Лондоне фестиваля "Пушкин в Британии". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на автора проекта этого фестиваля и председателя жюри поэтического смотра Олега Борушко.
По его словам, Свирская подала заявку через пару дней после завершения приема рукописей, объяснив причину, почему она не успела сделать это вовремя. "Я, сославшись на занятость, посоветовал ей сначала прислать мне лишь одну строфу, но после того, как получил ее, заказал уже всю стихотворную подборку. Затем я провел Свирскую в финал турнира, причем уже после того, как на сайте конкурса к тому моменту уже был выставлен список финалистов. И вот в итоге именно она и одержала окончательную победу", — рассказал уникальную историю Борушко.
На втором месте оказался британский поэт Борис Фабрикант, на третьем — Сергей Крайнев из Сербии.
Церемония подведения итогов фестиваля была организована в самом центре Лондона, на Трафальгарской площади, в церкви Святого Мартина в полях, среди прихожан которой значатся члены королевской семьи. Помимо объявления тройки победителей были вручены специальные награды, в том числе за лучшее турнирное стихотворение с пушкинской строкой, за лучшее стихотворение любви и приз зрительских симпатий.
Фестиваль "Пушкин в Британии" проводится в Лондоне с 2003 года, став первой трибуной для поэтов русского зарубежья. В организованном в его рамках турнире поэтов могут участвовать лишь авторы, сочиняющие на русском языке и постоянно проживающие за пределами РФ.
Людмила Свирская в 1995 году окончила Алтайский госуниверситет, филологический факультет. Позднее она эмигрировала в Чехию, где и проживает до сих пор. Каждый год она приезжает в Барнаул, где проводит поэтические вечера.
Комментарии
поэтеса давно проживающая в Чехии, каким боком она сейчас Алтайская поэтеса?
Гордимся своими земляками! И не важно где они живут - Шукшин, Евдокимов, Золотухин...
3.12.2018 13:15
- гость -
Гордимся своими земляками! И не важно где они живут - Шукшин, Евдокимов, Золотухин...
Ты совсем ку-ку? Эти земляки уже на том свете "живут"...
опять переврали, в первоисточнике написано "Поэтесса Людмила Свирская из Чехии стала победительницей завершившегося в субботу в Лондоне турнира поэтов в рамках проходящего здесь фестиваля "Пушкин в Британии". Об этом ТАСС сообщил автор проекта этого фестиваля и председатель жюри поэтического смотра Олег Борушко."