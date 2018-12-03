Актуальные новости в сфере ЖКХ за прошедшую неделю обсудили в эфире Эхо Москвы в Барнауле журналисты с генеральным директором Барнаульской горэлектросети Иваном Василиади. А произошло действительно много интересного: ОДН с середины ноября рассчитывается по-новому, Верховный суд принял сенсационное решение в отношении единственного жилья должников, а льготникам пригрозили лишить субсидий за злоупотребления законом. Публикуем аудиозапись и выдержки из интервью.
О применении новых нормативов на ОДН
— Новые нормативы люди увидят в квитанциях уже в первых числах декабря. Определенное недоумение у нас вызвало принятие этой нормы с середины месяца. Это затрудняет расчеты для того же ВЦ ЖКХ, который печатает квитанции для управляющих компаний. Они оказались не совсем готовы, чтобы полмесяца посчитать по старым нормативам, а вторые полмесяца по новым. У нас в этом плане готовность несколько лучше. Принято решение вот таким причудливым образом и посчитать. Первую половину с учетом действующих на тот момент нормативов, назовем их условно "старыми", и с 16 ноября мы будем применять в расчетах "новые" нормативы.
О лишении должников единственного жилья
— Эта история любопытна и примечательна только тем, что один человек, физическое лицо, находясь в стадии банкротства из-за крупного долга другому гражданину, имел в собственности жилье стоимостью 28 миллионов рублей. Это была пятикомнатная квартира, очевидно, элитного свойства. Верховный суд подумал, что все-таки имеет место злоупотребление правом. Фактически должник-банкрот обладает имуществом, способным покрыть его долг. При этом формальная сторона предполагает, что конкурсный управляющий должен списать эти долги. Возникла коллизия, связанная с несовершенством закона о банкротстве.
О льготах
— Отмена обязанности льготников подтверждать отсутствие долгов за коммунальные услуги произойдет не скоро, только через два года. В действие вступает эта новация не с завтрашнего дня, и даже не с 1 января, а в 2021 году. Есть два года, чтобы понять, будет ли работать эта система вообще. Недобросовестные плательщики получат дополнительный люфт для того, чтобы безосновательно получать субсидии, оставаясь должниками перед энергосбытовыми компаниями. Не исключено, что потом это будет расценено как злоупотребление и у людей попросят выданную субсидию обратно.
Очередной радиоэфир на Эхо Москвы вместе с Иваном Василиади состоится 5 декабря в 17-00.
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Комментарии
пусть лучше рассскажет чёэто за затраты такие у перекупов электроэнергии, что они по столько за свою работу наценяют исходный продукт!!!