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Изобретателя бифидока и совладельца фармпроизводителя "Партнер" Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск. Об этом пишет "Коммерсант".
Сообщается, что Вайнштока обвиняют в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплат сотрудникам фирмы. Сам изобретатель находится за рубежом, отвергает обвинения и утверждает, что уголовное преследование против него — это "часть плана рейдерского захвата".
По словам предпринимателя, он был на работе, после обыска ему позвонили родные и сказали, что оперативники сидят в машине возле подъезда. "Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того, чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт", — заявил Вайншток.
Кроме предпринимателя в деле о невыплате зарплат фигурируют другой совладелец "Партнера" Сергей Иванченко, он уже находится под домашним арестом, а также член совета директоров Николай Загородник, с которого взяли подписку о невыезде.
Комментарии
Ага! Попался! Держите его!
ЗЫ Вот значит из-за кого меня регулярно проносит после употребления этого пойла!