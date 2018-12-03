Фото: gorod-novoross.ru
Жительница Барнаула, попавшая в ДТП, находясь в городской маршрутке, обратилась в редакцию Amic.ru и выразила свое возмущение и недоумение поведением водителя общественного транспорта.
По словам собеседницы нашего издания, авария произошла 3 декабря в районе площади Октября. В этот момент наша читательница находилась в салоне маршрутного автобуса № 58.
"Я ехала в "Газельке" возле двери, и в дверь справа врезался джипище на площади Октября. Было страшно. Водители вышли, поругались и в итоге, договорившись, разъехались. Водитель маршрутки даже не удосужился поинтересоваться, как чувствуют себя пассажиры. После этого почти все вышли тут же на площади Октября", — рассказывает горожанка.
За разъяснениями относительно подобной ситуации портал Amic.ru обратился в пресс-службу городской ГИБДД.
В Госавтоинспекции нам сообщили, что отдельных правил оформления дорожно-транспортных происшествий с участием пассажироперевозящего транспорта нет.
Иными словами, есть категория ДТП с материальным ущербом и ДТП, в которых пострадали люди.
В том случае, если при аварии никто не пострадал и был нанесен незначительный материальный ущерб, водители могут действовать по обоюдной договоренности.
Если же в результате аварии кто-либо пострадал, то такое ДТП обязательно должно быть оформлено. То есть пассажиры, в том случае, если они считают себя пострадавшими, могут заявить об этом, и водитель автобуса будет установлен, начнется разбирательство.
Комментарии
ну раз они разъехались, значит удар был такой, что кроме уязвленного самолюбия гражданки, у которой не поинтересовались, не наложила ли она в штаны - ничего более не пострадало. Так что не вижу никаких проблем от слова "абсолютно".. А бабе мужика найти к НГ. Фигней страдать времени не будет хоть..
Таким вредным читательницам дома надо сидеть.Получила травму там бы и заявляла сразу- оформили бы.А то пришла домой и давай строчить
А елочка ей нравится?
Да.И детям радость и вообще интересно где они такие елочки берут.