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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу РФ вместе разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елок. Об этом пишет РИА Новости.
"Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт)", — написал парламентарий в письмах министру и Деду Морозу.
По мнению депутата, эти меры поспособствуют воспитанию у населения ответственного отношения к природе и помощи в восстановлении лесов и зеленых насаждений внутри городов.
Милонов напомнил, что вскоре Россия начнет готовиться к празднованию встречи Нового года и Рождества, и в городах заработает множество елочных базаров. Депутат подчеркивает в письмах, что количество "елочек, сосен, пихт и других деревьев", вырубающихся в преддверии праздников, трудно даже подсчитать, при этом множество деревьев остаются не распроданными и просто "выкидываются на свалки".
"Не надо быть экспертом в вопросах экологии, чтобы понять, что такая массовая вырубка молодых деревьев, независимо от того — попадет она к кому-то в дом или нет, — наносит огромный вред родной природе. Срубленное дерево, к сожалению, годится только на дрова и опилки", — заявил политик, отмечая, что массовая вырубка происходит ежегодно. "Учитывая активную урбанизацию страны, рост городского населения и отталкиваясь от приоритета по сохранению экологии, необходимо уже сейчас озаботиться мерами по снижению ненужной вырубки деревьев", — заключил Милонов.
Комментарии
вот не нравится мне этот человек, ну прям совсем...
Чтобы сберечь, лучше в китай задарма целыми составами не отправлять!
Дед Мороз! Предложи Милонову помолчать?
Что такое пошлина- это составляющая стоимости елки. Поэтому Милонов предложил поднять стоимость елки для людей. ***************Господи, откуда ты берешь дураков?
А я за. Елки нужно продавать в горшках , а по истечению праздника высаживать в грунт.
Что касается незаконных вырубок, так то хозява такие, лишь бы хапнуть прибыль здесь и сейчас, да свалить с бабками...