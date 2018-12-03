Фото: vechernijmelitopol.com.ua
Пожилую женщину заставили заплатить за одну съеденную ею виноградину в магазине, расположенном в центре города, сообщила жительница краевой столицы в социальных сетях.
Заметка об этом случае опубликована в сообществе Barnaul 22. Очевидица отмечает, что сей курьез имел место накануне в магазине одной из крупных сетей на проспекте Ленина, приблизительно в три часа дня.
"Пожилая женщина, приблизительно на вид лет 80, прилично одетая, решила попробовать одну виноградинку. Это заметил местный доблестный страж продовольственных рядов и был крайне возмущен настолько наглым поведением старушки. Он долго отчитывал бабушку за то, что она посмела съесть виноградинку в количестве одна штука, после чего решил восстановить справедливость и возместить убытки. Он оторвал от грозди одну виноградинку и отнес ее на кассу, заставив кассира взвесить, а стоимость высчитать с пожилой преступницы", — указывает автор поста.
Также горожанка уточняет, что таким подходом в общении с покупательницей возмутились другие клиенты магазина. Однако за охранника, как отмечается, заступились оба кассира, заявив: "Мы не должны платить недостачу за вас".
"Данная виноградина вышла по цене аж на целый рубль и двадцать копеек, но благодаря своевременному вмешательству бдительного сотрудника местной охраны магазин не понесет убытков", — также говорится в сообщении.
Редакция портала Amic.ru, не исключая, что вышеописанный случай может быть преподнесен несколько однобоко, обращается к своим читателям с вопросом, становились ли они свидетелями подобных историй.
Комментарии
взяла бы очевидица и оплатила за бабулю
зы. недоумные из этого паблика по ходу даже на похоронах своих родителей писать и фотать не перестанут
кто не работал в торговле то не поймет, вот так каждый пробует, а в конце месяца недостача на 10 кг, которую весь магазин платит
Съемка в магазине Съемка в магазинеИмеет ли право покупатель фотографировать товар в магазине? Любой клиент торговой точки имеет полное право заснять понравившийся товар на камеру, например, чтобы обсудить дома с семьей возможную покупку. Любительские съемки для личного пользования разрешены, невзирая на запреты охраны. Другое дело, если съемка ведется для коммерческой деятельности. Без согласования с администрацией магазина нельзя снимать рекламные плакаты в торговом зале. Согласно Конституции РФ, граждане имеют право на свободу поиска и получения информации, если это не противоречит закону.
жлобы
названия магазина или сетки пожалуййййста озвучьте !!! информация не полная
Все правильно сделал. Сейчас виноградинку, потом помидорку хеннеси запить захочет.
14:11 Хочешь знать, что бы не вляпаться при "дегустации" ?
зажрались пенсы, привыкли к бесплатному
Шок!!! Сенсация! В сибирском магазине не дают жрать бесплатно!
а в конце месяца недостача на 10 кг, которую весь магазин платит сами продавцы сжирают коробками, каждый день в марийке тетки берут горстями конфеты и идут чай пить в подсобку, так что не надо ляля
Я всегда пробую по чуть чуть, никто ничего не говорит, просто реально на бабку напоролись.
Одна виноградинка аж целых рубль двадцать? Это сколько ж у вас виноград-то стоит?!
А вообще, магазину надо было бы бабке премию Дарвина выдать - за отчаянность! Виноград-то был немытый, и не факт, что по полу не валяли... Про то, чем накачан этот супервиноград внутри - уже молчу. Последствия для бабки могут быть весьма печальны!
Дома родителям тоже по счёту выдаёте?
14:20
Тебя е, что и с чем пьют продавцы? Или предлагаешь им еще и за жадных старух платить?
Со мной был подобный случай. После похорон мамы(была, конечно не вменяемая), зашла в "Марию Ра", подошла к развалу конфет и так не спеша выбрала конфету, развернула и стала есть не торопливо у всех на глазах. Подошел охранник и сказал"Приятного аппетита". Я на него смотрю и даже не понимаю где я и что делаю и продолжаю есть. Он, наверно точно подумал, что я "ку - ку", ничего не сказал и отошел. Я вышла из магазина - дальше ничего не помню.
Одна старушка - уже рубль. Сколько их, старушек этих.